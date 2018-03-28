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بدء اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالمنوفية في 596 لجنة فرعية

المنوفية - محمد الملاح:
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 9:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 9:59 ص

بدأت صباح اليوم الأربعاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية في 522 مقرًا انتخابيًا تضم 596 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وطالب الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظ في تصريحات صحفية، جموع الشعب المصري بالنزول في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية؛ حفاظًا على مصر، مؤكدًا أنها الفرصة الأخيرة يجب على كل المصريين أن يستغلوها ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع.

وأشار «مختار» إلى، أن النزول في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا ممارسة الحقوق الدستورية حتى نبعث برسالة للعالم أجمع أننا جميعًا على قلب رجل واحد، مضيفًا أن هناك تواجد أمني مكثف في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات بمحيط اللجان الانتخابية لتأمينها والتصدي بكل حسم لأية محاولات تحاول تعكير صفو الانتخابات.


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