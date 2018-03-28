قائد قوات الدفاع الجوي يتفقد اللجان الانتخابية في أسوان

تفقد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، اللجان الانتخابية في محافظة أسوان، في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وقال «فهمي»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، خلال تفقده إحدى اللجان، صباح الأربعاء، إن المشاركة في الانتخابات تعد دفعة للمستقبل ومساهمة في استقرار الوطن، متابعًا: «عندما تكلفنا القيادة العامة للقوات المسلحة بأي مهام نكون جاهزين في تنفيذها لأن الأساس هو المحافظة على الاستقرار والأمن القومي وبناء ركائز الدولة».

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.