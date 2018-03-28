عرضت فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، يستعرض ذهاب أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، زحفًا لإحدى لجان قنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوته.



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الأربعاء؛ للاختيار بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



