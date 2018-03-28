هزيمة ثقيلة تعرض لها المنتخب الأرجنتيني أحد أبرز المرشحين لحصد مونديال روسيا المقبل أمام مضيفه الإسباني، في المباراة الودية التي أُقيمت بالأمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو بستة أهداف مقابل هدف.

هذا النتيجة التي وصفتها الصحافة الأرجنتينية بـ "الكارثة" لم تكن هي "الفضيحة الكروية" الأولى في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، حيث هناك أربع نتائج سابقة في سجلات الألباسيليستا خسر فيها التانجو بفارق 5 أهداف.

وتستعرض «الشروق» خلال السطور المقبلة تاريخ النتائج الكارثية للمنتخب الأرجنتيني، التي حدثت قبل سداسية الأمس أمام الماتادور الإسباني.

1 – الكارثة الأولى للمنتخب الأرجنتيني كانت في 15 يونيو عام 1958 عندما خسر أمام منتخب تشيكو سلوفاكيا بستة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات بكأس العالم والذي أٌقيم حينها بالسويد.

2- في العام التالي وتحديداً في يوم 16 ديسمبر 1959 خسر المنتخب الأرجنتيني بخماسية نظيفة أمام المنتخب الأوروجواياني في كأس أمريكا الجنوبية وسط حضور جماهيري بلغ 50 ألف متفرج.

3 – الخماسية النظيفة تلقاها المنتخب الأرجنتيني مجدداً في 5 سبتمبر 1993 أمام المنتخب الكولومبي على ملعب المونيمنتال بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آريس في تصفيات كأس العالم "أمريكا 94".

4 – وفي الألفية الجديد وتحديداً مطلع إبريل 2009 تعرض المنتخب الأرجنتيني لهزيمة ساحقة ومفاجئة أمام المنتخب البوليفي بستة أهداف مقابل هدف في ظل قيادة ليونيل ميسي لتشكيل التانجو وتواجد مارادونا على مقاعد البدلاء، وذلك في تصفيات مونديال "جنوب إفريقيا 2010".