شكري نجيب بديل لكالديرون أمام الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال عمرو فهيم مدرب الإسماعيلي أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني بيدرو يبحث حاليًاعن بديل كالديرون مهاجم الدراويش، بعد إصابته قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

وقال فهيم خلال تصريحات تليفزيونية ادلى بها اليوم الأربعاء أن شكري نجيب جاهز لتعويض غياب كالديرون أمام الزمالك.

وعلق فهيم على أداء محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي مع منتخب مصرفقال أن الأمور تكون مختلفة تمامًا مع المنتخبات مقارنة بالأندية لذلك من الطبيعي أن يختلف أداء اللاعبين المنضمة حديثًا بسبب قلة الخبرة والضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها.

ويستعد النادي الإسماعيلي لملاقاة الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري العام والمقرر إقامتها الاثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية.