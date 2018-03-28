زكريا العوضي يصل القاهرة لحضور مؤتمر عمالقة مصر والإمارات

يصل اليوم الأربعاء، زكريا أحمد العوضي المدير الفني لحراس مرمى الأكاديميات بالاتحاد الإماراتي، إلى القاهرة؛ من أجل التحضير لتدشين أول دبلومة دولية لحراس المرمى بمصر، بالتعاون مع الكابتن فكري صالح، مدرب حراس المرمى بفريق وادي دجلة الحالي، والمنتخب الوطني السابق، بالاتفاق مع نقابة المهن الرياضية.

ويعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر نادي التجديف بالمقاولون العرب، والذي من المقرر أن يقام في الثانية ظهر الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعلن خلال المؤتمر بداية التعاون بين مصر والإمارات، وعقد أول دبلومة دولية في مصر لحراسة المرمى "العمالقة" بداية من 4 إلى 10 مايو المقبل، وهي الأولى من نوعها بين دولتي مصر والإمارات، في حضور الكابتن فكري صالح، وأحد الشخصيات الهامة.

ومن جانبه أعرب فكري صالح عن سعادته بالتعاون بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن المشارك في تلك الدبلومة سيحصل على 4 شهادات معتمدة الأولى شهادة رسمية من نقابة المهن الرياضية ثم شهادة رسمية من دولة الإمارات، ثم شهادة منه شخصيًا بحكم خبراته في مجال التدريب على مدار الـ26 عامًا، وأخيرًا شهادة رسمية من شركة "تريبل ايه" راعي الحدث.