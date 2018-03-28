السجن 25 عامًا لبريطانى حاول تجنيد أطفال لشن هجمات إرهابية

قضت محكمة بريطانية، أمس، بالسجن 25 عاما على الأقل على بريطانى مؤيد لتنظيم «داعش» الإرهابى حاول تجنيد أكثر من 100 طفل لتشكيل جيش من الإرهابيين لتنفيذ موجة من الهجمات فى أنحاء لندن.

وحكم على شريك له يدعى أبو ثائر مأمون بالسجن 13 عاما لأنه سعى لجمع أموال لتنفيذ الاعتداء. كما حكم على رجل ثالث بالسجن 4 أعوام و3 أشهر لمعرفته بخطتهما وامتناعه عن ابلاغ الشرطة بها.

وعرض عمر حقى (25 عاما) على الأطفال لقطات فيديو لقطع رءوس ودعاية أخرى للإرهابيين تتسم بالعنف وأجبرهم على إعادة تمثيل هجمات دموية شهدتها العاصمة البريطانية وجعلهم يقومون بأدوار يدربهم فيها على مهاجمة ضباط الشرطة، بحسب وكالة رويترز.

وقال دين هايدون قائد إدارة مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة إن «الخوف أصاب تفكير الأطفال بالشلل» ولم يخبروا أسرهم ولا المعلمين الآخرين لأن المعلم كان يهددهم بأن يلاقوا مصير الضحايا الذين شاهدوهم فى لقطات الفيديو.

وعلى الرغم من أنه غير مؤهل للتدريس وتم توظيفه للقيام بأعمال إدارية، قالت الشرطة إن حقى استغل تعليم الدراسات الإسلامية ستارا فى محاولة لتحويل 110 أطفال للفكر المتشدد فى مدرسة إسلامية صغيرة خاصة تسمى (لانترن أوف نوليدج) وفى مدرسة أخرى ملحقة بمسجد (ريبل روود) فى شرق لندن لاستغلالهم للهجوم على أهداف فى لندن مثل بيج بن وجنود من الحرس الملكى ومراكز كبرى للتسوق ومحطات إعلامية.