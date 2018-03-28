كبار السن يتقدمون طابور الانتخاب بلجان الجيزة

فتحت لجان دائرة قسم الجيزة، أبوابها أمام الناخبين في أخر أيام انتخابات الرئاسة في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، دون تأخير أي منها.

وشهدت اللجان الانتخابية بدائرة القسم إقبالًا متوسطًا أمام اللجان، وسيطر على المشهد في الساعة الأولى كبار السن والسيدات الذين تواجدوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وأجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج في 16 و17 و18 من مارس الحالي، فيما بدأت الانتخابات في الداخل في 26 مارس وتستمر حتى اليوم 28 من الشهر ذاته.