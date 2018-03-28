«روس أتوم»: موسكو تبدأ العمل فى محطة الضبعة النووية عام 2020

-مصدر بـ«الكهرباء» لـ«الشروق»: لم يتم تحديد موعد البدء فى إنشاءات مفاعل الضبعة

قال مدير عام شركة «روس آتوم» الروسية أليكسى ليخاتشيوف، اليوم، إن موسكو ستبدأ فى بناء محطة «الضبعة» النووية فى مصر بحلول عام 2020.

وقال ليخاتشيوف للصحفيين «وفقا للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه فى 11 ديسمبر الماضى من قبل الرئيسين فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسى، سيبدأ العمل فى 2020»، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكانت روس آتوم، أعلنت فى وقت سابق أن أول وحدة للطاقة فى محطة «الضبعة» للطاقة النووية التى تبنيها الشركة الروسية فى مصر من المقرر أن تبدأ العمل فى عام 2026.

من ناحيته قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يتم تحديد موعد رسمى مع الجانب الروسى المتمثل فى شركة روساتوم الروسية الحكومية التى ستقوم بتنفيذ وإنشاء مفاعل الضبعة النووى، مشيرا إلى أنه فور توقيع الرئيسين عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى بوتين أخيرا قبل انتهاء 2017، مؤكدا أنه بعد التوقيع مباشرة بدأت خطوات المرحلة التحضيرية اللازمة لبدء العمل بالمشروع.

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ«الشروق»، إلى أن المرحلة التحضيرية للمشروع قد تستغرق من عامين إلى عامين ونصف تمهيدا لبدء شركة روساتوم الروسية العمل بمشروع مفاعل الضبعة النووى.

وأكد أن هناك تفاهما كبيرا بين مصر وروسيا خاصة فى مشروع إنشاء مفاعل الضبعة النووية، حيث من المرتقب أن يصل بعد أيام المقاول الرئيسى الروسى للمشروع لعقد مباحثات مع مسئولى المحطات النووية.