تقارير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم فيدال

يستعد فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم ،للتقدم بعرض بقيمة 60مليون دولار لضم لاعب وسط الملعب التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف القادم، حسبما أفادت تقارير صحفية تشيلية.

ذكرت صحيفة (لاكوارتا) التشيلية، اليوم الأربعاء أن يونايتد على استعداد لدفع 18 مليون دولار كراتب سنوي لفيدال ، في ظل سعي الفريق لتعزيز صفوفه بلاعب تشيلي آخر بعد التعاقد مع أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يواجه مانشستر يونايتد منافسة عنيفة للظفر بخدمات فيدال، خاصة بعدما أبدى فريق تشيلسي الانجليزي رغبته في التعاقد مع اللاعب المخضرم، الذي سبق له اللعب تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق اللندني، عندما كان يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق 16 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، قبل ثماني مراحل على نهاية المسابقة.