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رئيس «شباب ورياضة النواب» يخصص 100 جائزة لأفضل صورة بالحبر الفسفوري

الإسكندرية ـ هدى الساعاتي:
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 3:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 4:00 م

• وجائزة لمن يدلي بصوته اليوم
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن مسابقة أفضل صورة بالحبر الفسفوري بعد الإدلاء بالأصوات الانتخابية.

وقال «عامر»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تم تخصيص 100 جائزة لصاحب أو صاحبة أفضل صورة.

يذكر أنه يوجد حاليا 10 مصورين يقومون بتصوير اللجان والناخبين لاختيار أفضل صورة بالإسكندرية وبرج العرب.

كما قرر مجلس إدارة نادي سموحة منح كل من يدلي بصوته، اليوم الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية بالحصول على تذكرة دخول مجانية لزائر مرة واحدة.


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