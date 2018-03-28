أدلى المستشار جودت ميخائيل رئيس محكمة استئناف ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بجنوب سيناء بصوته في مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة طور سيناء، وأدلى المستشار رشوان عز الدين رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس اللجنة العامة بصوته في نفس اللجنة؛ حرصًا منهما على التصويت في الانتخابات قبل غلق باب اللجان في اليوم الأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية 2018.

وقال المستشار «جودت» في تصريح خاص، إن العملية الانتخابية في محافظة جنوب سيناء تسير على أكمل وجه منذ اليوم الأول، وتم فتح وغلق الصناديق في الساعات المحددة لها التاسعة صباحًا ومساءً.

وأكد رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بجنوب سيناء، أنه تم توفير كل وسائل الراحة للسادة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالرغم من بعد المسافات، مشيدًا بإقبال المواطنين في سيناء على التصويت في منذ بدء عملية الاقتراع متحدين كل الظروف الصعبة وتأكيد للعالم بأن الإرهاب لا يمنع المصريين من المشاركة في الانتخابات.

وأطمئن على سير العملية الانتخابية في لجنتي رفاعة الطهطاوي 1 و2 وهي مخصصة للذكور فقط والتقى القضاة المشرفين على الانتخابات.

جدير بالذكر، أن اللجنة العامة للانتخابات في جنوب سيناء تضم المستشار جودت ميخائيل رئيس محكمة استئناف ورئيس اللجنة العامة بجنوب سيناء والمستشار رشوان عز الدين رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس اللجنة العامة المستشار محمد الخولي رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية والمستشار خالد عيد المحامي العام لنيابات جنوب سيناء والمستشار عبدالرحيم العلاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبدالله البربري رئيس هيئة قضايا الدولة.