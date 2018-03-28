سوديك تحصد جائزة أفضل مشروع سكنى ضمن جوائز سيتى سكيب 2018 عن مشروع فورتى وست

فازت شركة سوديك بجائزة «أفضل مشروع سكنى منخفض لمتوسط الارتفاع» عن مشروع فورتى وست وذلك ضمن جوائز سيتى سكيب لعام 2018.

اطلقت «سوديك» مشروع فورتى وست عام 2009، وتم تسليم وحدات المشروع بالكامل، حيث انتقل كل المالكين للسكن فى المشروع. ووضع فورتى وست معايير جديدة للشقق السكنية كاملة التشطيب بالسوق المصرية. صمم المشروع شركة ماكادو وسيلفيتى للهندسة، ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كما وضع التصميمات الداخلية للشقق مكتب التصميمات المعروف Eklego، والفائز بجوائز عالمية. يقع مشروع فورتى وست فى قلب سوديك وست ويتميز بتصميمه الرائع، حيث يتمركز المشروع حول ساحة مفتوحة مساحتها 2500 متر مربع.

حصدت سوديك أكثر من 15 جائزة عالمية خلال السنوات الماضية عن مشروعها الكبير سوديك وست والمشروعات التى يضمها. وكان آخر هذه الجوائز جائزتين ضمن جوائز سيتى سكيب حصدهما كل من وستاون ميديكال سنتر ومجمع أعمال البوليجون الذى حصل حتى الآن على4 جوائز بمفرده.

وتعليقا على تلك الجائزة، يقول ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: «نفخر دائما بحصولنا على الجوائز المتميزة التى تمثل تقديرا لمشروعاتنا. إننا فى سوديك نلتزم دائما بتطوير مشروعاتنا طبقا لأرقى المستويات العالمية، ولهذا تعد جائزة سيتى سكيب هذا العام إضافة أخرى لسلسلة الجوائز التى تكافئ التزامنا المتواصل».

تكرم جوائز سيتى سكيب المشروعات المتميزة فى القطاع العقارى المصرى. وخلال هذا العام تم ترشيح العديد من المشروعات المشاركة للحصول على جوائز سيتى سكيب، واختارت لجنة التحكيم التى تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين، المشروعات الفائزة بجوائز هذا العام، بعد تقييمها بصورة كاملة.