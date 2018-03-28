الكرملين: مقاطعة كأس العالم لن تجدي كوسيلة ضغط سياسي

رفضت روسيا استغلال سياسيين غربيين مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا كوسيلة ضغط ضد موسكو معتبرة هذه المقاطعة غير مجدية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء، في موسكو إن هذه المقاطعة "لن يكون لها تأثير يذكر على العرس الرياضي".

ورأى بيسكوف أن "المهم ليس هو أن يأتي أي مسؤولين أو أي ممثلين رسميين إلى البطولة بل أن تلعب الفرق".

وكان كل من بريطانيا و أيسلندا قد أعلنتا أنهما لن ترسلا ممثليين سياسيين لحضور البطولة وذلك على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

ويرفض الساسة الألمان القيام بهذه الخطوة.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في الفترة بين 14 يونيو إلى 15 يوليو القادم.وطردت 26 دولة غربية أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا على خلفية تسميم سكريبال.

وقال بيسكوف إن رد روسيا على ذلك سيكون في الوقت المناسب وأكد على أنه لا يرى أن بلاده تناور في طريق مسدود وأضاف مشيرا لعملية الطرد الجماعي الغربي لدبلوماسيين روس: "20 أو 30 دولة ليست إلا جزءا من المجتمع الدولي".

وفي الوقت ذاته أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن هناك من بين الدول التي تدعم بريطانيا أيضا بعض الدول التي تعتبر أدلة بريطانيا ضد روسيا ضعيفة.