أحمد ناجى يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

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توجه أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، إلى لجنته الانتخابية بالتجمع الخامس فى القاهرة فور وصوله مع بعثة الفراعنة قادماً من سويسرا، للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين فى سويسرا أمام البرتغال واليونان، اطمأن خلالهما على بعض اللاعبين، وعلى رأسهم محمد الشناوى ومحمد عواد فى حراسة المرمى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.