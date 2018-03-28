محافظ الشرقية يشكر شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة لإصراره على التصويت

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، الشكر لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، والذي أصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال تفقده للجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بنين؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث فوجئ المحافظ بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجنة، ويرغب في التصويت، وأن يشارك في اختيار رئيس الجمهورية.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغه لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنه مشهد يدعو للفخر، وأن الوطن الغالي مصر يستحق منا أكثر من ذلك؛ فالكل يعمل في منظومة واحدة من أجل رفعة استقرارالوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وحرص المحافظ على مصافحة الناخبين المصطفين أمام اللجنة، وطالبهم بضرورة تشجيع من لم يشارك حتى الآن بصوته في الانتخابات، بأن يكون إيجابياً وينزل ويمارس حقة الدستوري والقانوني، وأن يشارك في اختيار من يراه الأمثل والأقدر على قيادة سفينة الوطن في المرحلة المقبلة، والانطلاق بمصرنا الحبيبة للمكانة التي تليق بها وسط الأمم.