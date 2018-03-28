قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن ثاني أيام الانتخابات الرئاسية شهد تزايدًا في أعداد الناخبين بشكل أعلى من اليوم الأول.



وأكد «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن أعداد الناخبين ستتضاعف في اليوم الأخير من العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه في أول أيام الانتخابات كان هناك تخوف من غياب مشاركة الشباب بالشكل المأمول، لكنهم حضروا بقوة.



وأضاف أن مشاركة الشباب في عملية الاقتراع رغم تحفظاتهم تدل على مدى وعيهم السياسي، وإدراكهم أهمية صوتهم في تشكيل المستقبل، مشيرًا إلى انتشار روح السعادة في أغلب مقار اللجان الانتخابية، حيث جاء الناخبين في فرحة حاملين الأعلام، للمشاركة في مناسبة وطنية لا سياسية.



وتوجه بالشكر والتحية لكل مواطن مصري أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية قائلًا: «كل ناخب أدلى بصوته، لك منا كل الاحترام والإجلال على مشاركتك في الحدث الوطني، ولكل مواطن لم يشارك بعد، دورك تنزل بكرة وتشارك».



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الأربعاء؛ للاختيار بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



