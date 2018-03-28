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روسيا تشير بأصابع الاتهام إلى بريطانيا في الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس السابق

موسكو - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 2:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 2:51 م

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية نفذت هجوما بسلاح كيماوي ضد الجاسوس الروسي السابق، الذي تحول إلى عميل مزدوج في جنوب إنجلترا أوائل هذا الشهر.

وأضافت الوزارة في بيان: أن "تحليلا لجميع الملابسات يكشف لامبالاة من قبل السلطات البريطانية في التعرف على الدوافع الحقيقية والعثور على مرتكبي الجريمة".

وأضافت "هذا يدفعنا إلى فكرة التورط المحتمل فيها(الجريمة) من قبل الأجهزة الخاصة البريطانية".

وتابع البيان "أظهرت السلطات البريطانية بشكل منهجي قصورا حيال ضمان أمن المواطنين الروس في أراضيها (البريطانية).


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