مجلس الوزراء ينفي مد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية ليوم الخميس

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن مد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية حتى يوم الخميس.

وأكد أن عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام فقط بدأت من أمس الأول الإثنين الموافق 26 مارس، ومستمرة حتى الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس الجاري، ولم تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات أي قرارات بمد فترة التصويت بخلاف المعلن عنها.

وأكد المركز أن عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تسير بشكل طبيعي ومنتظم؛ وفقاً لتقارير غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء، ولم ترصد الغرفة حتى الآن أي شكاوى تعوق عميلة التصويت، إلا طلب بعض المواطنين للاستعلام عن مكان اللجان، ويتم الرد على هذه الاستفسارات على الفور.