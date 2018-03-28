زحام أمام لجنة المغتربين بأكتوبر بسبب عمال المصانع

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شهدت لجنة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين المخصصة للمغتربين الذين حرروا توكيلات بتغيير محل الإقامة بالشهر العقاري، زحاما شديدا بعد ثلاث ساعات من فتح باب اللجنة في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتوافد العشرات من عمال المصانع الخاصة المختلفة من المغتربين علي اللجنة في نفس التوقيت مما أدى إلى الزحام.

وردد الناخبين عدة هتافات مؤيدة للدولة والجيش والشرطة منها "تحيا مصر" و"السيسي رئيسي" و"الشعب والجيش والشرطة أيد واحدة"، حاملين أعلام مصر.

وأكد الناخبين علي اختيارهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قدمه لهم من انجازات عديدة في عدة مجالات وخلق فرص استثمار جديدة مما أدت إلى القضاء علي نسبة كبيرة من البطالة، وإنه الراجل المناسب لهذه المرحلة.