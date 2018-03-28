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فيديو.. البرلمان: هناك آلية لتطبيق الغرامة على مقاطعي الانتخابات

معاذ حجازي
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 12:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 12:38 ص
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك آلية لتطبيق القانون الخاص بتغريم الممتنعين عن التصويت في الانتخابات بمبلغ 500 جنيه.

وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تتحدى»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن هذا القانون لم يُفعّل في السنوات الماضية لظروف معينة، مشيرًا إلى أهمية تطبيقه بشكل حازم وحاسم تجاه كل من لم يشارك في العملية الانتخابية مملن ليس لهم أعذارًا، حسب تعبيره.

وتابع أن الانتخابات بالرغم من أنها تعرف وفقًا للقانون أنها استحقاقًا سياسيًا، إلا أنها تعد الآن استحقاقًا وطنيًا، معقبًا: «نطالب المصريين بممارسة الاستحقاق الوطني والدستوري، وهناك أكثر من آلية لتوقيع عقوبة الغرامة على المقاطعين مثل فواتير الخدمات التي تقدمها الدولة ويتم تحصيلها شهريًا».

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم.


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