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فيديو.. سعفان: لم نرصد أية معوقات بشأن تصويت العمال في الانتخابات

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
معاذ حجازي
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 1:25 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 1:25 ص
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن غرفة عمليات الوزارة لم ترصد أية معوقات بشأن تصويت التجمعات العمالية في المحافظات المختلفة.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تقرر»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية حتى تكون الصورة في أبهى أشكالها، معقبًا: «المصريون يضعون أيديهم في أيدي بعض كي تخرج صورة جيدة عن مصر».

وأوضح أن هناك حاجة لفترة زمنية لتنمية الوعي لدى الشعب المصري بكل طوائفه، متابعًا: «ما نراه صورة جيدة اكتملت بتصويت المصريين في الخارج».

ولفت إلى متابعة غرفة عمليات الوزراة لتصويت التجمعات العمالية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هناك مساعدة لهم ليصلوا بسهولة إلى اللجان الانتخابية.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.


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