قضاة لجان وسط البلد يقرأون الفاتحة على أرواح الشهداء

فتحت اللجان الانتخابية بمنطقة وسط البلد والإسعاف وبولاق أبو العلا، أبوابها منذ الصباح الباكر على نغمات الأغاني الوطنية، التي تدعو للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية في ثالث أيام الاقتراع.

وتكرر إقبال كبار السن والسيدات على اللجان، فيما غابت فئات الشباب والطلاب عن اللجان، ورصدت «الشروق» قراءة قضاة اللجان الانتخابية الفاتحة على أرواح الشهداء وإثباتها في محاضر فتح اللجان، وهو الأمر الذي تكرر في بعض اللجان بمنطقة وسط البلد.

فيما كثف أعضاء حزب الغد من تواجدهم أسفل مقر الحزب، الذي يرأسه المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، كما وزعوا بعض الملصقات الدعائية لصالحه على نغمات أغاني المطرب عمرو مصطفى وحكيم وحسين الجسمي.