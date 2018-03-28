«سي إن إن»: مكاتب محاماة ترفض تمثيل ترامب في قضية «التدخل الروسي»

ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العديد من مكاتب المحاماة الأمريكية رفضت تمثيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأشارت الشبكة إلى أن المحاميين تعللوا بعدة أسباب لرفض تولي تلك المهمة أبرزها أن ترامب يبدو موكل صعب المراس، ويعارض نصائح محامييه، وغير محبوب سياسيا وتمثيله يشوه السمعة بدلا من تعزيزها.

ونوهت الشبكة إلى أن محاميين من كبار مكاتب المحاماة يخشون من انتقادات موكليهم من الشركات في حال مثلوا ترامب، والكثير منهم يرغب في الابتعاد عن تضارب المصالح الذي يعقد إلتزاماتهم الأخرى.

ونقلت "سي.إن.إن" عن المحامي فيليب ويست، مدير أحد أكبر مكاتب المحاماة في واشنطن، قوله إن: "شخصية استقطابية كترامب تجعل قرار تمثيله أكثر صعوبة".

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس يكافح لبناء فريق قانوني قوي ذو خبرة للدفاع عنه، حيث يتكون فريقه الحالي من تاي كوب وجاي سيكولو، ولا ينتمي أي منها لمكتب محاماة.

وكان ترامب قد أعلن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مؤخرا، أن العديد من المحاميين وأكبر مكاتب المحاماة ترغب في تمثيله، ودعا إلى عدم تصديق الأخبار الزائفة التي تفيد بأنه لا يستطيع إيجاد محامي على استعداد لتولي القضية.

وتعرض الفريق القانوني للرئيس الأمريكي إلى تغيرات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث أعلن المحامي جون داود استقالته الخميس الماضي. كما منع تضارب المصالح اثنين من المحاميين وهما، جو ديجينوفا وفيكتوريا توينسنج، من الانضمام إلى فريقه القانوني. وكان من المتوقع أن يساهم ديجينوفا وتوينسنج في ملء فراغ متنام في فريق ترامب القانوني المعني بالتحقيق الذي يجريه مولر.