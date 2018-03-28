عمرو أديب عن مشاركة «شفيق» بالانتخابات: «يا ترى صوت لمين؟»

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، في الانتخابات الرئاسية وإدلائه بصوته اليوم، متسائلًا: «يا ترى الفريق شفيق صوَّت لمين؟ للسيسى أم موسى مصطفى موسى؟ أم لا أحد؟».



وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، إن مشاركة الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية لتأدية الواجب شيء جيد للغاية.



وتابع: «مكنتش متخيل إن الفريق شفيق هيظهر وقت الانتخابات»، موجهًا الشكر للأخير على المشاركة في عملية التصويت، وقيامه بدوره الوطني.



يُذكر أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع.



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تستمر حتى الأربعاء؛ للاختيار بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.