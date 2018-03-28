انقطاع التيار الكهربي جراء العواصف الترابية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

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تسببت العواصف الترابية الشديدة التي ضربت محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، في انقطاع التيار الكهربائي عن واحة الداخلة، بالإضافة إلى غلق طريق الفرافرة ديروط وعدد من الطرق السريعة الأخرى.

كما أدى العواصف الترابية إلى توقف تام في حركة السفر على الطرق السريعة أو الطرق الداخلية.

وفي سياق متصل، رفعت محافظة الوادي الجديد حالة الطوارئ القصوى وذلك لمواجهة العواصف الترابية فيما أغلقت قوات الأمن عددا من الطرق السريعة.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع حالة الطورائ وتجهيز خطوط ساخنة لمتابعة آخر المستجدات وتلقي شكاوى المواطنين.