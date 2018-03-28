قال الدكتور حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، إن قيادات الجمعيات سيرصدون 4 ملايين جنيه تبرعات لأعلى قرية ولأعلى مركز ولأعلى مدينة من حيث نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من خلال إقامة مشروعات تلبي احتياجاتهم الخدمية سواء تتعلق بالصرف الصحي والمياه أو الصحة.



وأضاف «راتب»، في تصريح لفضائية «المحور»، أمس الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استنهاض الهمم والتحفيز للمشاركة الإيجابية التي تحتاجها مصر في العملية الانتخابية.



وتابع أنه إذا سلمت مصر سيسلم الجميع، مؤكدًا: «الدولة ستنطلق بمشروعات تحقق طموحات الشعب بالنهضة والحياة الكريمة للمواطنين، وسيشهد المصريين الرخاء بعد المعاناة التي عاشوا فيها».



وانتهى أمس الثلاثاء، اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تستمر حتى غد الأربعاء؛ للاختيار بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



