وزير الصناعة: مصر تسعى لتحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الإفريقية

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن مصر تتطلع لتحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخرًا، الأمر الذي يعد نقطة انطلاق لمعدلات التجارة بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة انتهت خلال العام الماضي من إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم - أن العلاقات المصرية الصومالية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة المجالات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن البعثات التجارية والزيارات المتبادلة بين البلدين لعبت دورًا كبيرًا في زيادة الصادرات المصرية إلى الصومال خلال العام الماضي، حيث بلغت حوالي 90 مليون دولار مقارنة بنحو 53 مليون دولار خلال عام 2016.

وذكرت الوزارة، أن فعاليات البعثة الرسمية المصرية إلى دولة الصومال اختتمت أعمالها، وقد تضمنت عددًا من الجهات الوطنية العاملة في مجال التجارة والقطاع المصرفي، شارك فيها قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة باعتباره الجهة المنسقة لتنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع الجانب الصومالي، حيث تناولت الاجتماعات بحث تعزيز التجارة بين البلدين من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التبادل التجاري.

من جانبها قالت مسئول سياسات التجارة الدولية بقطاع الاتفاقات التجارية رئيسة الوفد المصري مايسة الرفاعي، إن الزيارات الرسمية التي نسقها القطاع تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصومال في المجال التجاري والصناعي، والذي نص على تنفيذ برنامج الزيارات الرسمية لدولة الصومال والأقاليم الصومالية في الفترة من أبريل عام 2016 وحتى مارس 2018، حيث شملت منتدى رجال الأعمال الأول بمرحلتيه في الأقاليم الصومالية، والذي استهدف أهم السلع التي تلبي احتياجات السوق الصومالية، لافتة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق أعلى نسبة صادرات خلال عام 2017 في بنود المنتجات الغذائية بنسبة 77% عن الأعوام السابقة، حيث بلغت إجمالي صادراتها 33 مليون دولار، وارتفاع عدد الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق الصومالية إلى 55 شركة، كما حقق قطاع الأدوية ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ 7.1 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 5.84 مليون دولار خلال عام 2016.

ولفتت إلى، أنه تم تنظيم عدد من الفاعليات لتنشيط التعاون بين البلدين، تضمنت استقبال وفد رسمي لأهم البنوك العاملة بدولة الصومال، حيث تم عقد لقاء بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية الوطنية؛ لمناقشة تسهيل حركة تحويل الأموال والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن القطاع قام بالتنسيق مع الجانب الصومالي لتنظيم بعثة لشركات الأدوية الصومالية إلى مصر، وبالفعل تتواجد البعثة منذ يومين بالقاهرة، حيث تم عقد اجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية المصري؛ لبحث زيادة حجم الصادرات المصرية من الأدوية؛ لتغطية احتياجات السوق الصومالية، مما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين.