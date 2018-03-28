وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للمسرح

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الثلاثاء، العرض المسرحي «شقة عم نجيب» تأليف الدكتور سامح مهران للمخرج جلال عثمان في مسرح الغد، وذلك في إطار احتفال البيت الفني للمسرح باليوم العالمي للمسرح.



حضر العرض المخرج إسماعيل عثمان، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية، والفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، والفنان سناء شافع، والمخرج عصام السيد.



وكانت الوزيرة قد حضرت حفل ختام مهرجان آفاق المسرح في دورة الفنان أحمد زكي، والتي أقيمت بمسرح الهناجر، حيث شهدت الوزيرة توزيع جوائز الدورة الخامسة والتي شارك فيها 100 عرض من 14 محافظة وفاز فيها عرض «ليلى» لكلية التجارة بجامعة بنها.



فيما كرمت عبد الدايم الكاتب المسرحي أحمد الإبياري والفنان جورج سيدهم والدكتورة هدى وصفي وسمير خفاجة والفنان جلال الشرقاوي الذي ألقى النسخة العربية لكلمة اتحاد المسرح العالمي والتي كتبتها المسرحية اللبنانية مياز زبيب.