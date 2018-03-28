* صبحي: لأول مرة أحضر انتخابات بدون بلطجية

قال الفنان محمد صبحي، إن التواجد الصادق للمصريين في الانتخابات الرئاسية أفضل من الخوف والاهتمام بالنسب، متابعًا: «لأول مرة أحضر انتخابات مافيهاش بلطجية ولأول مرة المواطن ما بيتشدش عشان يروح يقول صوته أو ياخد مقابل، كفاية خوف من النسب».

وأضاف «صبحي» في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أن إقبال الشعب المصري على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعكس رغبته في تحقيق الأمن والأمان، متابعًا: «عشان نكيد الأعداء لازم نشتغل، ولو إيران وإسرائيل مش بيحبوا الراجل ده إحنا بنحبه، ولو أعداء مصر عايزين الرئيس "السيسي" يبقى في حاجة غلط، لكن عشان هو أنقذ مصر بيتحارب».

وأوضح أن مصر دولة دستور تحترم القانون، لافتًا إلى وعد الرئيس «السيسي» بعدم المساس بالدستور المصري، وعدم تعديل قوانين تتعلق بفترات رئاسية والترشح للالنتخابات.

وتابع أن الأهم في ممارسة الديمقراطية هو طرح تساؤل ماذا عن انتخابات عام 2022؟، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على بناء البشر قبل الحجر، وبناء المواطن الإنسان، والبدء في تعليم الأطفال كيف نختار بالشكل الديمقراطي.

وأشار إلى أن هناك 4 محاور أساسية لبناء مواطن إنسان وهي التعليم والإعلام والثقافة بمفهومها الشامل وعلماء الدين، متابعًا: «ممكن نعمل أفضل تعليم في مصر وبمسرحية أو فيلم نهدها، والـ4 محاور دول هما أساس محاربة الفكر الإرهابي».

وأشاد بالسلوك المتحضر للأسر المصرية التي اصطحبت أطفالهم في اللجان الانتخابية لترسيخ مبادئ الديمقراطية داخل النشء، لافتًا إلى اهتمام الدولة في الفترة الماضية بمؤتمرات الشباب والمرأة وذوي القدرات الفائقة.