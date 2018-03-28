أدلى أكبر معمر في محافظة قنا، يبلغ من العمر 103 سنوات، ويدعى علام زناتي، أمس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة العروبة الإعدادية بالحلفاية بحري، بمركز نجع حمادي.



وعرضت فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، يستعرض لحظة وصول المعمر إلى مقر لجنته الانتخابية، وإقدام رجال القوات المسلحة على مساعدته، للوصول إلى لجنته من خلال نقله عبر الكرسي المتحرك.



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تستمر حتى الأربعاء؛ للاختيار بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



