الإصابة تنهي موسم المكسيكي سالسيدو

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن كارلوس سالسيدو مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني ، سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في عظام الترقوة.

وأوضح الاتحاد أن سالسيدو سقط مرتكزا على الكتف الأيسر في الدقيقة 69 من المباراة الودية للمنتخب المكسيكي أمام نظيره الكرواتي التي أقيمت مساء الثلاثاء في أرلينجتون بولاية تكساس.

وكان سالسيدو قد تعرض لإصابة في الأربطة في الكتف الأيسر أيضا خلال مشاركته مع المنتخب المكسيكي في كأس القارات 2017 وغاب عن الملاعب حينها لمدة شهرين.

وأشار الاتحاد المكسيكي إلى أن اللاعب قد يحتاج لعملية جراحية.

كذلك افتقد المنتخب المكسيكي جهود المدافع نيستور أراوخو الذي نقل إلى لمستشفى إثر إصابته في الركبة اليسرى.

وجاءت المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب المكسيكي لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، والتي سيتنافس فيها ضمن مجموعة تضم معه ألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية.