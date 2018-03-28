مسيرات شعبية وطلابية بشوارع أسيوط تطالب بالمشاركة في الانتخابات

انطلقت عقب صلاة الظهر مسيرات شعبية من طلاب وطالبات مدارس أسيوط، يرافقهم المعلمين؛ للمطالبة بالتصويت في الانتخابات، تحت شعار «صوتك أمانة لبناء مصر»، حيث جابت المسيرات شوارع مدينة أسيوط ومدن ديروط والقوصية وأبنوب وأبوتيج وساحل سليم وصدفا.

وفي نفس السياق، انطلقت بجامعة أسيوط مسيرة وطنية حاشدة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة أسيوط؛ للتأكد على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، وذلك تزامناً مع اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية ورئيس مبادرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعة، إن المسيرة تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والتأكيد على قيم المشاركة الإيجابية والتفاعل المثمر مع الأحداث السياسية الجارية، موكدًا على حرص الجامعة على تأهيل الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم وعلى وعي كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية.

وأشار «غريب» إلى أن المسيرة قد بدأت بتجمع الطلاب الراغبين في التصويت، في قاعة النيل للأنشطة الطلابية، حيث قاموا بأداء فقرات شعر وأغاني وطنية، ثم انتقلت المسيرة داخل الحرم الجامعي حتى تم تنظيم انتقالهم للجان الانتخابية داخل مدينة أسيوط وعدد من المراكز الرئسية بها.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور شحاتة غريب عن تجديد قرار إدارة الجامعة والذي بدأ تنفيذه أول أمس برفع الغياب عن طلاب الجامعة في حضور المحاضرات النظرية والعملية، وذلك خلال اليوم الثالث على التوالي، ومواصلة منح نصف يوم إجازة لكافة العاملين بالجامعة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، كما نوه بتوفير الجامعة لوسائل نقل لتيسير توصيل الراغبين في المشاركة في التصويت إلى اللجان الانتخابية.