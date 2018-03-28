تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي، في الذكرى الـ41 لرحيل الفنان عبد الحليم حافظ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 30 مارس على خشبة المسرح الكبير.



ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من أشهر أغاني العندليب الأسمر، منها: «حلفنى، بيع قلبك، الحلو حياتى، توبة، لحن الوفاء، أنا من تراب، عشانك يا قمر، أعز الناس، احتار خيالي، دويتو حاجة غريبة، في يوم، موعود، التوبة» بأصوات «أحمد عفت، أحمد سعيد، نهى حافظ، محمد طارق، مي حسن، محمد حسن، محمد شوقي، وسوليست الجيتار وحيد ممدوح».