ماكرون: فرنسا تحارب ضد شكل جديد من أشكال الإسلام المتشدد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة أن تحارب بلاده ضد شكل جديد من الإسلام المتشدد، وقال إن بلاده لا تلاحق فقط مليشيا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بل تلاحق أيضا "هذا الإسلام المتشدد الموجود تحت الأرض والذي ينتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وجاءت تصريحات ماكرون على هامش تكريم وتأبين الضابط الفرنسي أرنود بلترام، اليوم الأربعاء، في باريس والذي قتل خلال عملية تحرير الرهائن من يد إرهابي الجمعة الماضية.

وشدد ماكرون على ضرورة عودة المواطنين لليقظة وقال إن فرنسا ستتجاوز اختبار إرهاب الإسلام المتشدد مضيفا: "لقد تجاوز شعبنا الكثير".

وكان الضابط قد قتل خلال هجوم من قبل متشدد إسلامي في أحد المحال التجارية عندما سلم نفسه للإرهابي مكان إحدى الرهائن حيث أصابه الإرهابي إصابة قاتلة توفي على إثرها في وقت لاحق بالمستشفى.

وبلغ عدد الضحايا الذين قتلوا على يد نفس الإرهابي أربعة أشخاص خلال أكثر من هجوم قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.