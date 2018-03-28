الإعلام الأرجنتيني يصف الهزيمة الإسبانية بـ «الكارثة»

أصبح اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أمس الثلاثاء بعد ظهوره في مباراة منتخب بلاده الودية أمام إسبانيا أحد أكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة في المباريات الدولية بجانب اللاعب السابق خافيير زانتي.



ووصل ماسكيرانو أمس لمباراته رقم 142 دوليا، متساويا في هذا الصدد مع اللاعب السابق والنائب الحالي لنادي انتر ميلان الإيطالي، خافيير زانتي.



وبدأ لاعب هيبي فورشين الصيني مسيرته مع منتخب الأرجنتين في 16 تموز/يوليو 2003، تحت قيادة المدرب مارسيلو بيلسا، في مباراة ودية أمام أوروجواي.



ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرتبة لاحقة على زانتي وماسكيرانو من حيث عدد المباريات الدولية برصيد 123 مباراة.