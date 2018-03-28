رئيسة لجنة ببني سويف ترفض تصويت سيدة لزوجها المعاق وتستدعي الإسعاف لنقله

رفضت رئيسة اللجنة الفرعية رقم 36 بمدرسة الإيمان الابتدائية فى بني سويف المستشارة هبة بكرى عبدالله، تصويت سيدة زوجها المعاق، الذي تحمل توكيلا رسميا منه، نظرا لمرضه ووجوده في الطابق الخامس من إحدى البنايات، وأمرت باستدعاء سيارة إسعاف لنقله من منزله إلى لجنة للتصويت.

وفى سياق آخر، تصدرت السيدات المشهد الانتخابي في يومه الثالث والأخير في المحافظة، حيث خرجت قوافل الفتيات من جامعة بني سويف والمدن الجامعية، والمصالح الحكومية في مسيرات حاشدة للإدلاء بأصواتهن.

وقالت منسق المجلس القومي للمرأة فى المحافظة نرمين محمد، إن فرع المجلس، وجمعيتى «سيدات من أجل مصر» و«سيدات الكنيسة»، شاركن في حشد الفتيات والسيدات، وجسدت مدينة الواسطى معانى الوحدة الوطنية بتوفير قافلة وزارة الأوقاف والكنيسة، قادها المستشار التعليمى في المركز شوقي حسن، نظمت جولات تفقدية في العديد من اللجان.