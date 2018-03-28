«أبو شقة»: على الإعلام نقل حجم المؤامرات على مصر للمواطن

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بالرغم من أن مصر في حالة طوارئ معلنة، إلا أنه لا أحد يشعر بأي قيود لتلك الحالة.



وأضاف «أبو شقة»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأربعاء، أن مصر تخوض حربًا حقيقية وشرسة، مناشدًا الإعلام المصري بنقل حجم المخاطر والمؤامرات التي يتعرض لها الوطن.



وأوضح أن الحرب التي تخوضها مصر من أخطر الحروب، لأن العدو بها على شكل عصابات، معقبًا: «مصر تتعرض لمؤامرات تهدف إلى إسقاطها كما سقطت دولًا كثيرة».



وتابع أن مصر تعرضت للإرهاب، الذي يتمثل في الحرب الاقتصادية، إضافة إلى الشائعات، موضحًا أن الشعب المصري له صفات خاصة، لأنه حينما يشعر أن الدولة تتعرض للخطر تظهر أصالته.



وشدد على ضرورة تذكير الشعب المصري دائمًا، في ظل حالة الهدوء التي ينعم بها، أن هناك حربًا دائرة في سيناء يقودها القوات المسلحة والشرطة المصرية.