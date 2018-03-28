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فيديو.. عمرو مصطفي يدعو الشباب للمشاركة في الساعات الأخيرة من الانتخابات


نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 5:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 5:24 م

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، إنه يجب على الشباب عدم الانصياع للأفكار الهدامة التي تستهدف مقاطعة الانتخابات، متابعًا: «صوت كل مصري هيفرق، ولو عايز البلد دي تتعدل لازم تشارك عشان تطالب بحقوقك لازم تعمل واجباتك».

أضاف «مصطفى»، تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أنه وجه رسالة للشباب المصري يحثه فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال أغنية «أبو الرجولة»، والتى قام بأدائها الفنان حكيم، موضحًا أن الفنان لا يتواصل مع الشباب من خلال الكلمات ولكن يتواصل طريق ترجمة رسائله لفن.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.


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