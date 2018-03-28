«شينخوا»: زعيم كوريا الشمالية أجرى محادثات مع الرئيس الصيني في بكين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية كيوم جونج أون التقى الرئيس الصيني شي جين بينج لإجراء محادثات في بكين.



وأضافت الوكالة أنه خلال "زيارته غير الرسمية" التي بدأها يوم الأحد حتى الأربعاء حضر كيم وزوجته، ري سول جو، مأدبة ترحيب في قاعة الشعب الكبرى مع الرئيس الصيني وزوجته بنج لي يوان.



يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من جانب كيم خارج كوريا الشمالية منذ وفاة والده كيم جونج إيل في 2011، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها شي.



وقال كيم وفقا لشينخوا، إن التوترات في شبه الجزيرة الكورية "تتطور بسرعة"، وأضاف أنه "شعر بأنه يجب عليه أن يطلع (شي) شخصيا على الوضع من منطلق الصداقة والمسؤولية الأخلاقية".



وأثار وصول قطار خاص من كوريا الشمالية إلى بكين يوم الاثنين تكهنات بأن كيم يزورها.