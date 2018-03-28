استبدال رئيس لجنة بـ«قاضية» لإصابته بوعكة صحية شرق الإسكندرية

أعلن المستشار السيد حامد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات شرق الإسكندرية، استبدال المستشار يحيى عبد المعز شاهين، رئيس اللجنة الفرعية رقم 5 ومقرها مدرسة مصطفى مشرفة، الواقعة في سيدي بشر، دائرة قسم شرطة «المنتزه»، ظهر اليوم الأربعاء، بالمستشارة ريم محمد محسن، لوقت محدود «ساعتين»، بعد إصابته بوعكة صحية طفيفة بشكل مفاجئ.

وأضاف «حامد»، لـ«الشروق»، أنه تم الدفع بفريق طبي نقل المستشار للمستشفى، حيث قام بقياس مستوى الضغط، وعاد إلى لجنته مرة أخرى، فيما عادت المستشارة إلى مقر المحكمة، وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات في القاهرة بالواقعة، دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة مُطلقًا، إلى جانب استمرار سير عملية التصويت في أرجاء الثغر بشكل جيد، حيث تزايد الإقبال عقب وقت الظهيرة.