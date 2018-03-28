رئيس نادي قضايا الدولة: أتوقع وصول نسبة التصويت بالانتخابات لـ30%

قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إنه يتوقع أن تصل نسبة التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة إلى 30% من إجمالي من لهم حق التصويت.



وأضاف «خليفة»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن اليوم الأول في انتخابات الرئاسة كانت نسبته التصويتية تتراوح من 10% إلى 15%، موضحًا أن لجنة «أبو رحاب» بمحافظة الفيوم تخطت الـ30%، في ثاني أيام الانتخابات.



وأوضح أن هذه الانتخابات الرئاسية هي الرابعة التي بها تعددية في تاريخ مصر الحديث، معقبًا: «المواطنون لديهم اطمئنان للنتيجة قد يتسبب في بعض العزوف».



وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأ عملها في شهر فبراير الماضي وسينتهي رسميًا وفقًا للقانون في شهر مايو المقبل، مستطردًا: «الطعون ستبدأ يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، والنتيجة النهائية ستكون يوم الاثنين الموافق 1 أبريل».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.



