الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي الى وضع حد «للتدخلات الإيرانية»

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته "تجاه ما يقوم به الحوثيون في اليمن ووضع حد للتدخلات الإيرانية"، في بلاده والمنطقة وإلزامها بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، في الرياض، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وعرض هادي التحديات التي تواجهها بلاده "في ظل استمرار الاعتداءات للمليشيا الانقلابية (الحوثيون) على الشعب، ودول الجوار بدعم من إيران ضاربين عرض الحائط بالقرارات الأممية".

وأشار إلى ما وصفه "بالاعتداء الإجرامي" الأخير الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمتمثل بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على العاصمة السعودية ومدن أخرى آهلة بالسكان "والذي يؤكد إرهاب المليشيات الانقلابية، واستمرار دعم إيران لتلك المليشيات الحوثية، وانتهاكها القرارات الدولية".

وأكد هادي على دعم حكومته للجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2216.

وأشاد "بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الى جانب اليمن في مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإغاثية، ووقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية وإحلال السلام وإنهاء الحرب في تجسيد عملي".

من جهته، أكد السفير الأمريكي على موقف حكومة بلاده الداعم لليمن والشرعية الدستورية "والرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة".