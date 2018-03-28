الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع الجامعات المصرية ووزارة الصحة تنظم المؤتمر الخامس للطب النفسي

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نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الطبي السنوي الخامس للطب النفسي، بالتعاون مع أقسام الطب النفسي بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية تحت عنوان( ضمان جودة الرعاية الصحية للمرضى النفسيين)، والذي يستمر علي مدار 3 ايام بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة والقوات المسلحة.

يتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الهامة وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات والتى تدور حول قضايا الإدمان، وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها والضغوط النفسية والحوادث وعلاقة الطب النفسي بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاجات المختلفة للامراض النفسية.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وأكد علي اهتمام القوات المسلحة بالمنظومة العلمية والبحثية والمشاركة الفعالة مع القطاع المدني في العديد من التخصصات لتطوير المنظومة الطبية للمواطن المصري سواء العسكرية او المدنية علي حد سواء.

‫حضر الجلسة الافتتاحية اللواء طبيب أيمن الشافعي مدير كلية الطب للقوات المسلحة واللواء طبيب ماجد بهي الدين مدير مستشفى الطب النفسي بالمعادي، ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي وعدد من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية .‬