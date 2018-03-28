رئيس الأركان يتفقد اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

شارك مواطنو الإسماعيلية، في اليوم الأخير للانتخابات، بالرغم من تساقط الأمطار خلال الساعات الأولى لفتح اللجان، وتزايد الإقبال بكثافة بعد تحسن أحوال الطقس.

وتفقد الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة عدة لجان بالمحافظة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأخير، والتقى «حجازي»، المواطنين في نطاق لجنتي مدرسة الشهيد محمد حسنين، ومدرسة فاطمة الزهراء بحي أول، والذين استقبلوا رئيس الأركان بهتافات «تحيا مصر» و«بنحبك يا سيسي»، وقدم التحية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حرصوا على النزول والمشاركة.

فيما أكد «حجازي»، على أهمية مشاركة أبناء الإسماعيلية في الانتخابات الرئاسية، وضرورة الوعي بدورهم الوطني تجاه بلدهم، قائلا إن أهالي سيناء قدموا مثالا رائعا للإيجابية والتحدي بالنزول بتلك الأعداد الكبيرة للمشاركة في الانتخابات، والإسماعيلية أيضا شهدت العديد من المواقف الصعبة والحروب القاسية، وأثبت أبنائها قدرتهم على التحدي.

وأضاف أن كبار السن تحديدا ضربوا أروع الأمثلة في استمرار التحدي والتضحية من أجل الوطن، قائلا إن سيناء ستشهد مراحل تطوير وتنمية شاملة خلال المرحلة المقبلة بعد القضاء على العناصر الإرهابية تماما.

رافق رئيس الأركان في جولته اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والنائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وأكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على انتظام سير الانتخابات وعدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى من المواطنين، وتتابع الغرفة جميع اللجان الفرعية بالمدن والقرى.

واستمر توافد السيدات على اللجان الانتخابية وتوافد الشباب بصورة واضحة على اللجان، بينما شهدت لجان قرى ومراكز المحافظة إقبالا متزايدا على التصويت مقارنة باليومين الماضيين، وخرج قضاة لجان قرى السويدات والوادي الأخضر لكبار السن لتسهيل التصويت عليهم، وخصصت جامعة قناة السويس أتوبيسات لنقل الطلبة إلى مقار اللجان.