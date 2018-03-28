«تشريعية النواب»: يجب تطبيق الغرامة على مقاطعي الانتخابات

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا بد من تفعيل نص المادة 43 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقضي بتغريم الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وأضاف «أبو شقة»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأربعاء، أن المشرع حينما يضع قانونًا تكون له فلسفة معينة وغاية محددة يريد أن يصل إليها، مؤكدًا أن تغريم المقاطعين للانتخابات هدفه حث المواطنين على المشاركة فيها وممارسة العملية الديمقراطية.



وأوضح أنه إذا لم يُفعّل قانون تغريم المقاطعين ستكون الفوضى هي المقابل، معلقًا على استقالة الحكومة من عدمها بعد انتخابات الرئاسة، بقولة: «الحكومة دستوريًا لا بد أن تستقيل بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية».



وتابع أن الشعب المصري إرادته صلبة وقوية، مخاطبًا المصريين، بقوله: «أمامكم فرصة ذهبية في آخر أيام الانتخابات، عليكم أن تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، مصر لا زالت تتعرض لمؤامرات، والمشاركة هي خنجر يقطع ألسنة المتآمرين والمغرضين والمشككين».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.