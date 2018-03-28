زيدان شرط نيمار للبقاء مع باريس سان جيرمان

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ذكرت عدد من التقارير الصحفية الصادر اليوم في فرنسا، أن النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطاً جديداً على الملياردير القطري ناصر الخليفي مالك الفريق الباريسي للبقاء داخل أسوار ملعب حديقة الأمراء بالموسم المقبل.

وأشترط نجم برشلونة السابق نيمار الذي أنتقل مطلع الموسم الجاري لصفوف سان جيرمان في صفقة لقبت بالقرن نظرا لقيمة إنتقاله والتي بلغت 222 مليون يورو ، تولي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني القيادة الفنية للفريق الباريسي للأستمرار بالفريق الفرنسي.

ويعيش الاسباني يوناي إيمري المدير الفني لفريق سان جيرمان حالة من القلق لترقب قرار إقالته من القيادة الفنية حسبما أشارت الصحف بعدما ودع فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.

ويصارع زيدان في الوقت الراهن مع كتيبة ريال مدريد على حلم إنقاذ موسم النادي الملكي بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد فقدان لقب الدوري الاسباني والخروج من بطولة كأس ملك اسبانيا.

جدير بالذكر أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ فترة بسبب الإصابة على أن يعاود إلي المستطيل الإخضر قبل إنطلاق منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018.