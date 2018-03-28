عماد الدين حسين: كلما ضعفت الأحزاب المدنية قويت فرصة عودة المتطرفين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إنه يتمنى أن يكون هناك انفتاحًا على الأفكار السياسية المختلفة بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، مشددًا على ضرورة وجود أحزاب مدنية حقيقية، لأن الأحزاب الموجودة في الوقت الحالي ضعيفة، حسب تعبيره.



وأضاف «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أمس الثلاثاء، أنه كلما كانت الأحزاب المدنية ضعيفة كلما قويت فرصة عودة المتطرفين للمشهد مرة أخرى، موضحًا أنه لا بد من التفكير في صيغ للتوافق السياسي، الذي من الممكن استيعاب الناس به.



وشدد على ضرورة الخروج من الجمود الموجود في الوقت الحالي، مستطردًا: «سمعنا تصريحات مهمة من أجهزة الأمن أن الدولة رسخت وتم تثبيتها وسنحتفل قريبًا بالقضاء على الإرهاب، فلا بد أن يكون هناك بعد ذلك توافقًا وطنيًا كبيرًا حتى يوجد انفتاح اقتصادي وفي كافة المجالات».



وأوضح أن الانفراجة السياسية للقوى الوطنية، وليست للمتطرفين، هي مشهد في غاية الأهمية، مبديًا أمنيته في وجودها الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التعليم أحد المداخل الأساسية للإصلاح.



وعن احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بمشاهد الرقص، رأى أنه لا غضاضة في ذلك طالما أنه لا يخدش الحياء، معلقًا على مشاركة أهالي سيناء بكثافة في انتخابات الرئاسة، بقوله: «هناك انتصار حقيقي للمجتمع المدني في سيناء على كل دعوات العنف، لأن تنظيم داعش أصدر بيانات تهديد أكثر من مرة، ومشاركة الأهالي ضربة قاضية له ومؤثرة عليه».



وأكد أنه لا يجوز لبعض المعارضين السخرية من كبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، لأنهم من حقهم أن يصوتوا كما يشاؤوا، معلقًا على مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة، بقوله: «هناك تراجع في نسبة مشاركة الشباب وهذه مشكلة حقيقة، لا يجوز أن نقفز عليها ويجب أن نرى أفضل الطرق لعلاجها».



وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.