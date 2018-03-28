اسكو يتحدث عن وضعه في ريال مدريد بعد ثلاثيته في مرمى الأرجنتين

سلط اللاعب الإسباني اسكو الضوء على اللحظات العصيبة التي يعيشها مع ناديه ريال مدريد، وذلك بعد تألقه بشكل لافت مع منتخب بلاده بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى الأرجنتين في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء والتي انتهت لصالح إسبانيا بنتيجة 6 / 1.

وقال اسكوصاحب الـ25 عاما في تصريحات للتليفزيون الإسباني عقب مباراة الأرجنتين التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد: "عندما لا تشارك بشكل أساسي مع فريقك فإن مباريات المنتخب تمنحك الحياة".

وأضاف: "هنا أحظى بثقة المدرب وفي ريال مدريد ربما لم أحظ بها بعد ولكن لا زلت مفعما بالشغف من أجل العمل لأصبح أساسيا في فريقي وهنا أيضا، لدي رغبة لإثبات أنني لاعب جيد ولهذا فإنني سأرحل سعيدا بعد مباراة الليلة".

وتابع اسكو قائلا: "لوبيتيجي (مدرب إسبانيا) يظهر لي ثقته بمنحي فرصة اللعب، في الحقيقة لا أحظى في فريقي بالاستمرارية التي يحتاجها أو يرغب بها لاعب كرة القدم، ولكن هناك لاعبون كبار وربما تكون المشكلة في أنني لم أتمكن في الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية".

واستطرد قائلا: "لدي رغبة في الاستمرار في العمل من أجل أن أثبت لمدربي أنه يمكنه الاعتماد علي".

واعترف اسكو أن الفوز الكبير الذي حققته إسبانيا على الأرجنتين أمس لم يكن سهلا كما يبدو من النتيجة، وأكمل قائلا: "الفوز بستة أهداف على منافس مثل هذا له أهميته، لم يكن الأمر سهلا".

واختتم اسكو، الذي أكد أن أهدافه الثلاثة في مباراة الأرجنتين هي الثلاثية الأولى في مسيرته، قائلا: "لقد تمتعوا بشراسة كبيرة، نحن نصنع منتخبا مستقبله كبير وفريقا متلاحما للغاية، ولكن علينا أن نذهب إلى روسيا بتواضع وأن نعرف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به".