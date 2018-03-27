مدرب طائرة الأهلي يكشف أهمية الفوز على الشرطة الإيفواري

قال محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي إن الفوز الذي حققه الفريق على نظيره الشرطة الإيفواري اليوم، الأربعاء، يعد خطوة جيدة لاعتلاء صدارة المجموعة، والتأهل بقوة إلى الدور التالي من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة، التي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى الـ٦ من أبريل المقبل.

وأوضح أن مباريات الدور الأول متوسطة، وتعد فرصة للإعداد بقوة للمراحل القادمة في البطولة، وأنه يتوقع أن تزداد صعوبة المباريات خلال الأدوار القادمة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل دائم على مراجعة مباريات الفريق، للارتقاء بكافة النواحي الخططية والفنية للوصول إلى أفضل مستوى من أجل الفوز بلقب البطولة.

وشدد على أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بحسابات مختلفة، ويعمل على تجهيز كل العناصر المقيدة في قائمة الفريق من أجل الاستعانة بأي لاعب خلال المباريات القادمة.

وفاز الأهلي على فريق الشرطة الإيفواري بنتيجة ثلاثىة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء وجاءت نتيجة الأشواط 25-4، 25-10، 25-11.